Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye ekipleri olası sağanağa karşı tedbir aldı.
Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mahallelerden Karpınar'da koruge boru döşeme, Palas'ta sel yatağı temizliği, Karaözü'nde de çeşme suları tamiratını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri aldıklarını, çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Son Dakika › Güncel › Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Sağanak Yağışa Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika
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