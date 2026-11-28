Kayseri Yahyalı'da balık tutarken sulama kanalına düşen 57 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde balık tuttuğu sulama kanalında dengesini kaybederek suya düşen 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin sudan çıkardığı kişinin öldüğü belirlendi, cesedi otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde balık tutmak için gittiği sulama kanalına düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kocahacılı Mahallesi yakınındaki sulama kanalında balık tutan Emir Ahmet Kurt (57), dengesini kaybederek suya düştü.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kurt'un cesedi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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