Kayseri Yahyalı\'da trafik levhalarına çarpan araç dereye devrildi, sürücü yaralandı

Kayseri Yahyalı'da trafik levhalarına çarpan araç dereye devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Yeşilhisar'dan Yahyalı yönüne seyreden hafif ticari araç, Yuları Mahallesi'nde trafik levhalarına çarparak dereye devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dereye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Yeşilhisar'dan Yahyalı istikametine seyreden Durmuş Kızıltepe yönetimindeki 50 EF 849 plakalı hafif ticari araç, Yuları Mahallesi mevkisinde trafik levhalarına çarparak dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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