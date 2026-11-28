Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri Valiliğine atanan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, kurum müdürleri ve askeri yetkilileri kabul ederek vedalaştı.

Valilik makamında gerçekleşen kabullerde Soytürk, kurum müdürleriyle bir süre görüştü.

Bakanlıkların hizmetlerinin vatandaşlara etkin şekilde ulaştırılmasında kurum müdürlerinin önemli görev üstlendiğini belirten Soytürk, çalışmalarından dolayı teşekkür ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

Soytürk, 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ile de ayrı ayrı görüşerek vedalaştı.