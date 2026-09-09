Kaz Dağları'nda fotokapan orman yolunda yürüyen çakalı görüntüledi - Son Dakika
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Kaz Dağları'nda fotokapan orman yolunda yürüyen çakalı görüntüledi

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Kazdağları Milli Parklar Şefliği bölgesine kurulan fotokapan, orman yolunda yürüyen bir çakalı görüntüledi. Yaban hayatını izlemek için yerleştirilen kameralar sayesinde bölgedeki hayvanların doğal yaşamı kayıt altına alınıyor.

Balıkesir ve Çanakkale illerinin sınırları boyunca uzanan Kaz Dağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan kısmında çakal görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince yaban hayatını izlemek için ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Doğaya kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınıyor.

Bölgede kayıt yapan fotokapan, orman yolunda yürüyen çakalı görüntüledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaz Dağları'nda fotokapan orman yolunda yürüyen çakalı görüntüledi - Son Dakika

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