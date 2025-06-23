Kaza Kurbanı Genç Motorcu Toprağa Verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Üzümlü Mahallesi yakınlarında, dün kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Metin Genç'in (17) cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Anafartalar Mahallesi'ne getirildi.
Genç'in cenazesi, kılınan namazın ardından Zungurlu Mezarlığında defnedildi.
Törene, gencin ailesi ve yakınları katıldı.
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