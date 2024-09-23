Kazada Eşini Kaybeden Adam Hayatını Kaybetti

Güncel

SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kazada yanan otomobilde yaşamını yitiren Saadet Kaba'nın eşi Salim Kaba (73) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Bilecik- Sakarya D-650 kara yolunun Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukova yönüne giden Salim Kaba yönetimindeki 54 RA 250 plakalı otomobil, önünde bulunan 03 BB 288 plakalı otomobile, o da önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaba'nın otomobili kazanın ardından alev aldı. Araçta bulunan Saadet Kaba yaşamını yitirdi, eşi Salim Kaba ise ağır yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Salim Kaba da yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.