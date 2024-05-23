Kazakistan Cumhurbaşkanı Singapur'a resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Singapur'a resmi ziyarette bulundu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Singapur\'a resmi ziyarette bulundu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Singapur'a resmi ziyarette bulundu. Tokayev, Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam ile görüşerek ikili ilişkilerin genişletilmesini vurguladı. İki lider, yatırım projelerini teşvik etme ve eğitim alanında işbirliğini yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, Kazakistan ile Singapur arasında 6 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı ve Kazakistan-Singapur İş Forumu düzenlendi.

23.05.2024 14:45
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Singapur'a resmi ziyarette bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Singapur'a giden Tokayev için Singapur Cumhurbaşkanlığı Sarayı İstana'da karşılama töreni düzenlendi.

Tören sonrası Tokayev, Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam ile bir araya geldi. Tokayev, görüşmede, 20 yılı aşkın süre önce diplomat olarak görev yaptığı ülkede şimdi cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Singapur'u Astana'nın güvenilir ortağı olarak niteleyen Tokayev, ülkesinde 140'ın üzerinde Singapurlu şirketin faaliyet gösterdiğini ve ikili ticaret hacminin de 2 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

Tokayev, Kazakistan'ın Singapur ile ikili ilişkilerde güvene dayalı siyasi diyaloğun yanı sıra dinamik ticaret ve yatırım bağlarına odaklanan yeni sayfa açmayı hedeflediğini belirterek, Singapur ile özellikle enerji, kritik ham maddelerin işlenmesi, altyapı, dijital ekonomi, tarım teknolojisi, lojistik gibi kilit sektörlerde ortaklığın genişletilmesini önemsediğini vurguladı.

Singapur Cumhurbaşkanı Shanmugaratnam ise iki ülke arasındaki etkileşimin giderek gelişmesini takdir ettiğini söyledi.

Liderler, ikili ilişkilerin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi başta olmak üzere yatırım projelerini teşvik etme, eğitim ve insan sermayesinin geliştirilmesi alanlarında işbirliğinin yoğunlaştırılması hususunda mutabık kaldı.

Tokayev, kısa süre önce göreve gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile de görüştü. Tokayev ve Wong, görüşme sonrası iki ülke arasındaki bazı anlaşmaların imza törenine katıldı. Törende, Kazakistan ile Singapur arasında ekonomi, hukuk, eğitim, tecrübe paylaşımı alanlarında 6 işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca ziyaret kapsamında iki ülkenin iş dünyası temsilcileri arasında düzenlenen Kazakistan-Singapur İş Forumu'nun kapanış töreninde konuştu.

Kazakistan'da serbest piyasanın geliştirilmesi ve bilgiye dayalı ekonomiye geçişin sağlanması amacıyla geniş çaplı reformlar başlattıklarını aktaran Tokayev, Güneydoğu Asya'nın önde gelen ülkesi Singapur ile güçlü ilişkilere büyük değer verdiklerini söyledi.

Tokayev, ayrıca Singapur'a kritik ham madde ve doğal kaynak tedariki sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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