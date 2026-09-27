Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 14 askerin öldüğü tatbikatta askeri reform istedi - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 14 askerin öldüğü tatbikatta askeri reform istedi

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, 14 askerin öldüğü tatbikatta askeri reform istedi
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hazar Denizi'nde 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikatın ardından 10 gün içinde Askeri Reform Planı hazırlanması talimatını verdi. Tokayev, olayı ciddi ihmal olarak nitelendirip orduda dijital dönüşüm ve komuta sisteminde reform istedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hazar Denizi'nde 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikatın ardından askeri reform planı hazırlanması talimatını verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Savunma Bakanlığının yöneticileriyle toplantı yaptı.

Tatbikatta hayatını kaybeden 14 asker için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıda Tokayev, olayı, bazı askeri yöneticilerin ciddi ihmali ve görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemesinin sonucu olarak nitelendirdi.

Tokayev, tatbikat sırasında askerlerin özellikle deniz tipi can yelekleriyle gerekli şekilde donatılmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda Savunma Bakanlığındaki durumun kapsamlı şekilde incelenmesine başlandığını belirten Tokayev, denetimin askeri hizmetin organizasyonu, ordunun tedarik durumu ile maddi ve mali kaynakların kullanımını kapsayacağını kaydetti.

Tokayev, orduda kapsamlı bir askeri reform yapılması gerektiğini ifade etti.

Komuta sisteminin uluslararası deneyimler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Tokayev, ordunun dijital dönüşüm sürecine geçirilmesi talimatını verdi.

Tokayev, mümkün olan alanlarda insan unsurunun teknolojiyle değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek orduda "gösteri amaçlı" manevralara ihtiyaç olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Güvenlik Konseyi Sekreterliği ile Savunma Bakanlığına 10 gün içinde Askeri Reform Planı hazırlama talimatı verdi.

Olay

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında 24 Eylül'de düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında askerlerin bottan denize inişi sırasında 17 asker denize sürüklenmiş, 14 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker de kurtarılmıştı.

Olayın ardından ülkede 25 Eylül ulusal yas günü ilan edilirken 5 üst düzey askeri görevli gözaltına alınmıştı. Aynı zamanda Savunma Bakanının görevine son verilmişti.

Kaynak: AA
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