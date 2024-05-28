Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - Son Dakika
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ülkesine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldi. Görüşmede, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğinin genişletilmesi konuları ele alındı. İki lider, enerji, ulaştırma, tarım, sağlık ve iklim gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi.

28.05.2024 12:38
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, çalışma ziyareti kapsamında ülkesine gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'daki görüşmede taraflar, siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda etkileşimi genişletme konularını ele aldı.

Tokayev, görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin dinamik şekilde geliştiğine dikkati çekerek, "Hollanda, ekonomimizin en büyük yatırımcısıdır. Doğrudan yatırım hacmi 120 milyar doları aştı. Ülkelerimiz büyük ölçekli ortak projeleri hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Rutte de Kazakistan'ın bölgesel ve uluslararası alandaki dengeli konumuna derin saygı duyduğunu belirtti.

Başbakan Rutte, Hollanda ile Kazakistan arasındaki ilişkileri yeni düzeye taşımak için tarım, yeşil enerji, su yönetimi alanında sahip oldukları tecrübe ve yenilikleri paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmede, enerji ve yatırım işbirliğinin yanı sıra ulaştırma, inovasyon, nükleer enerji, tarım, sağlık, iklim ve su kaynakları yönetimi alanlarındaki temasları güçlendirmenin yolları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü - Son Dakika

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