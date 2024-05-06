Kazakistan'da sel felaketinden etkilenenlerin yarısı evlerine döndü - Son Dakika
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Kazakistan'da sel felaketinden etkilenenlerin yarısı evlerine döndü

Kazakistan\'da sel felaketinden etkilenenlerin yarısı evlerine döndü

Kazakistan'da su altında kalan bölgelerden tahliye edilen 119 bin kişiden yaklaşık 50 bini evlerine döndü. Ülkenin batısındaki Kulsarı kentinde hala sular altında olan evler ve işletmeler bulunurken, tahliye çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı, sel felaketinin ülkedeki son 80 yılın en büyük doğal afeti olduğunu ve tahliye çalışmalarına binlerce askerin katıldığını belirtti.

06.05.2024 17:41
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Kazakistan'da su altında kalan bölgelerden tahliye edilen 119 bin kişiden yaklaşık 50 bini evlerine döndü.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Askar Şarip, düzenlediği basın toplantısında, sel bölgelerindeki son duruma ilişkin güncel verileri paylaştı.

Şarip, ülkenin batısındaki Kulsarı kentinde 100 ev ve 10 işletmenin hala sular altında olduğunu ve kentte su tahliye çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü bildirdi.

Aynı durumun ülkenin kuzeyindeki Kızıljar ilçesinde de geçerli olduğunu aktaran Şarip, "Ülke genelinde tahliye edilenlerden 49 bin 819 kişi evlerine döndü." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "7 Mayıs Vatan Savunucuları Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen askeri rütbe takdim etme töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl karşı karşıya kaldıkları sel felaketinin ülkedeki son 80 yılın en büyük doğal afeti olduğunu ve seli önleme ile tahliye çalışmalarına 9 binden fazla askerin katıldığını söyledi.

Kazakistan'daki seller

Kazakistan'da mart ayı sonunda karların hızla erimesiyle meydana gelen seller nedeniyle 119 binden fazla kişi tahliye edilmiş, Akmola, Aktöbe, Atrau, Kostanay ve Kuzey Kazakistan eyaletlerinde 5 bin 718 ev sular altında kalmış, 8 binden fazla çiftlik hayvanı telef olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da sel felaketinden etkilenenlerin yarısı evlerine döndü - Son Dakika

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