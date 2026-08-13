Kazakistan'da Telegram'a Erişim Sorunu

Kazakistan'da Telegram uygulamasına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Kazakistan Dijital Kalkınma ve Yapay Zeka Bakanlığından, Telegram'a erişimde yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Telegram'a erişimde sorun yaşandığına dair kullanıcı başvurularının alındığı belirtilerek, "Şu anda Telegram mesajlaşma uygulamasına erişilememesiyle ilgili münferit kullanıcı başvuruları kaydediliyor. Teknik uzmanlar durumu inceliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan'ın telekomünikasyon şirketi Kazakhtelecom'dan yapılan açıklamada da Telegram uygulamasına erişilebilirlikte azalma ve kısıtlamalar tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarda Telegram yönündeki trafiğin Frankfurt ve Moskova'daki önemli uluslararası veri değişim noktalarında (peering noktaları) keskin şekilde azaldığının belirlendiğine işaret edildi.

Kazakhtelecom'un sorumluluk alanında herhangi bir kaza, teknik arıza veya altyapı işleyişini etkileyen iç kaynaklı sorun tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, operatör ağının normal şekilde çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, erişim sorununun nedenlerinin belirlenmesi için Telegram'a resmi başvuruda bulunulduğu, yanıt alınmasının ardından konuya ilişkin ek bilgi paylaşılacağı bildirildi.

Sorun bazı bölgelerde başladı

Kazakistan'da bugün Telegram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Kullanıcılardan ilk şikayetler, başkent Astana'nın yanı sıra Karagandı, Pavlodar, Kostanay ve Doğu Kazakistan bölgelerinden, daha sonra da ülkenin en büyük şehri Almatı'dan gelmişti.