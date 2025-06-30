Kazakistan'da Yeni Savunma Yasası İmzalandı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin savunmasını iyileştirmeyi, seferberlik hazırlığını artırmayı ve olağanüstü durumlarda halkın güvenliğini sağlamayı amaçlayan yasayı imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından "Kazakistan Cumhuriyeti'nin Toprak Savunmasına İlişkin Yasa" imzalandı.

Yasa, etkili bir toprak savunma sisteminin oluşturulmasını ve olağanüstü durumlarda halkın güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Aynı zamanda yasa, toprak savunmasına ilişkin maddi destek düzenlemeleri ile bu alandaki devlet politikası ve hukuki temellerin oluşturulmasını içeriyor.

Daha önce Kazakistan Parlamentosu'nda kabul edilen söz konusu yasaya ilk kez "gönüllü" ve "meşru müdafaa oluşumları" gibi kavramlar dahil edilerek, ülkedeki sıkıyönetim ve savaş zamanlarında Kazakistan vatandaşlarının gönüllü olarak meşru müdafaa oluşumlarına katılması sağlanmıştı.