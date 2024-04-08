Kazakistan'daki selde 2 can kaybı Tahliye edilenlerin sayısı 72 bini geçti - Son Dakika
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Kazakistan'daki selde 2 can kaybı Tahliye edilenlerin sayısı 72 bini geçti

Kazakistan'da şiddetli yağış ve karların erimesiyle meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybederken, tahliye edilenlerin sayısı 72 bin 29 oldu. Selin etkili olduğu bölgelerde 16 bin 78'i çocuk 72 bin 29 kişi tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları 7 helikopter, bin 300 araç ve 12 bin 455 kişiyle sürdürülüyor. Bölgedeki evlerin birçoğu sular altında kaldı ve 2 kişi traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Halk güvenlik önlemlerine uymaları konusunda uyarıldı.

08.04.2024 00:38  Güncelleme: 00:50
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- Kazakistan'daki selde 2 can kaybı

Tahliye edilenlerin sayısı 72 bini geçti

ASTANA - Kazakistan'da şiddetli yağış ve karların erimesiyle meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybederken, tahliye edilenlerin sayısı 72 bin 29 oldu.

Kazakistan'da şiddetli yağışlar ve karların erimesi sonucu meydana gelen sel nedeniyle tahliye çalışmaları sürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, selin etkili olduğu bölgelerde 16 bin 78'i çocuk 72 bin 29 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, 7 bin 255'i çocuk 14 bin 368 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği açıklanırken, selin vurduğu bölgelerde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7 helikopter, bin 300 araç ve 12 bin 455 kişiyle yürütüldüğü bildirildi.

Öte yandan, halihazırda Atırav, Aktöbe, Akmola, Kostanay, Batı Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Pavlodar bölgelerinde toplam 3 bin 686 ev ve bin 822 yazlık evin sular altında kaldığı kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan bir başka açıklamada Atırav bölgesindeki Kulsarı kentinde su basan evlerini kontrole gittikleri sırada traktörleri devrilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazak yetkililer, bölge halkını güvenlik önlemlerine uyulması ve izinsiz bir şekilde geçici barınaklardan ayrılmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

Kazakistan, Acil Durum, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'daki selde 2 can kaybı Tahliye edilenlerin sayısı 72 bini geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'daki selde 2 can kaybı Tahliye edilenlerin sayısı 72 bini geçti - Son Dakika
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