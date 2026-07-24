Kazakistan eVTOL Hava Taksileri ile İnovasyona Adım Atıyor - Son Dakika
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Kazakistan eVTOL Hava Taksileri ile İnovasyona Adım Atıyor

Kazakistan eVTOL Hava Taksileri ile İnovasyona Adım Atıyor
24.07.2026 11:52
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Kazakistan, eVTOL hava taksileri ile Orta Asya'da ulaşımda yeni bir döneme giriyor. İlk seferler 2028'de.

Kazakistan, elektrikli dikey iniş-kalkış yapabilen (eVTOL) hava taksilerini ulaşıma entegre ederek Orta Asya'da bu teknolojiyi uygulamaya koyan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Başkent Astana'daki Kazanat Hipodromu'nda, Alatau Advanced Air Group (AAAG) ile Çinli AutoFlight şirketinin işbirliğiyle düzenlenen gösteri uçuşunda, AutoFlight tarafından geliştirilen "Prosperity" model eVTOL hava aracı tanıtıldı.

Bir pilot ve beş yolcu taşıma kapasitesine sahip hava taksisi saatte 200 kilometre hıza ulaşabiliyor ve tek şarjla yaklaşık 200 kilometre mesafe katedebiliyor.

Söz konusu hava taksi uygulamasının, ülkede dijital şehir konseptiyle sıfırdan inşa edilen Alatau'da hayata geçirilmesi planlanıyor.

"Kazakistan bu alanda dünyadaki ilk 10 ülke arasında"

Alatau Advanced Air Group Yatırımcı İlişkileri Direktörü Daniyar Uteulin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava taksi teknolojisinin henüz gelişim aşamasında olduğunu ve dünyada bu sistemi hayata geçiren ülke sayısının oldukça sınırlı olduğunu söyledi.

ABD, Çin, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Avrupa ülkelerinde benzer projelerin yürütüldüğünü belirten Uteulin, "Kazakistan bu teknolojiyi geliştiren ve uygulayan ülkeler arasında ilk 10 içerisinde yer alıyor. Orta Asya'da ise bu alanda ilk ülke olacağız." dedi.

Uteulin, hava taksi projesinin Alatau'nun akıllı şehir vizyonunun önemli parçalarından biri olduğunu belirterek "Şehir yeni teknolojiler üzerine inşa ediliyor. Hava taksi de akıllı ulaşım sisteminin önemli bir bileşeni. Bu tür projeler Alatau'yu uluslararası yatırımcılar için daha cazip hale getirecek." ifadelerini kullandı.

İlk ticari uçuşlar 2028 sonu veya 2029 başında

Hava taksilerinin ilk aşamada ticari amaçla hizmet sağlayacağını ancak araç sayısı, vertiport ağı ve seferlerin artmasıyla maliyetlerin düşeceğini dile getiren Uteulin, uzun vadede ücretlerin premium kara taksileri seviyesine inmesini hedeflediklerini aktardı.

Pilot eğitiminde ise sıfırdan eğitim yerine mevcut helikopter ve uçak pilotlarının kullanılacağını belirten Uteulin, başlangıçta eğitimlerin üretici firmalar tarafından verileceğini ifade etti.

İlk ticari hava taksi seferlerinin 2028'in sonu veya 2029'un başında Alatau, Almatı ve Almatı bölgesindeki turizm merkezleri arasında başlamasının planlandığını anlatan Uteulin, daha sonra sistemin ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bu yıl yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemelerle ülkede, eVTOL hava araçları, vertiportlar ve insansız hava trafiği yönetim sistemi ilk kez hukuki statüye kavuşmuştu.

Kaynak: AA

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