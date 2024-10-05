Kazakistan Nükleer Enerji Referandumu İçin Sandık Başına Gidiyor

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Kazakistan halkı, yarın ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gidecek.

Kazakistan, 6 Ekim'de ülkenin ilk nükleer enerji santralini inşa etmek için ulusal referandum düzenlenecek.

Ülkede kayıtlı 12 milyon 244 bin 683 seçmen, yarın "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" cevabını vermek için sandık başına gidecek.

Ülke genelinde kurulan toplam 10 bin 323 sandıkta oy verme işlemleri, yerel saatle 07.00'de başlayıp 20.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında bulunan Kazakistan vatandaşları için 59 ülkedeki temsilciliklerde 74 sandık kuruldu.

Referandumu Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere toplam 4 uluslararası örgütten 102, 75 ülkeden de 30 yabancı gözlemci yerinde takip edecek.

Referandumun resmi sonuçları, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından referandumun yapıldığı tarihten sonraki 7 gün içinde açıklanacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Eylül'de Parlamentonun yeni dönem yasama yılı açılışında halka hitabı sırasında, 6 Ekim'de ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik ulusal referandumun düzenleneceğini duyurmuştu.