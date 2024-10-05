Kazakistan Nükleer Enerji Referandumu İçin Sandık Başına Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan Nükleer Enerji Referandumu İçin Sandık Başına Gidiyor

Kazakistan'da nükleer enerji santralinin inşası için halk yarın referandumda oy kullanacak.

05.10.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan halkı, yarın ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmeyeceği konusunda kararını vermek için sandık başına gidecek.

Kazakistan, 6 Ekim'de ülkenin ilk nükleer enerji santralini inşa etmek için ulusal referandum düzenlenecek.

Ülkede kayıtlı 12 milyon 244 bin 683 seçmen, yarın "Kazakistan'da nükleer enerji santrali inşa edilmesine rıza gösteriyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" cevabını vermek için sandık başına gidecek.

Ülke genelinde kurulan toplam 10 bin 323 sandıkta oy verme işlemleri, yerel saatle 07.00'de başlayıp 20.00'ye kadar sürecek.

Yurt dışında bulunan Kazakistan vatandaşları için 59 ülkedeki temsilciliklerde 74 sandık kuruldu.

Referandumu Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere toplam 4 uluslararası örgütten 102, 75 ülkeden de 30 yabancı gözlemci yerinde takip edecek.

Referandumun resmi sonuçları, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından referandumun yapıldığı tarihten sonraki 7 gün içinde açıklanacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2 Eylül'de Parlamentonun yeni dönem yasama yılı açılışında halka hitabı sırasında, 6 Ekim'de ülkede nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik ulusal referandumun düzenleneceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Nükleer Enerji Referandumu İçin Sandık Başına Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
22:53 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos’u 82-71 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında ağırladığı Olympiakos'u 82-71 yendi
22:31 Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı Bir dilim baklavaya verdiği para, ağızları açık bıraktı
22:22 Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır Dünya devi Kerem Aktürkoğlu için servet ödemeye hazır
22:04 Antalyaspor’u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı Antalyaspor'u sahasında 2-1 yenen Çaykur Rizespor, 5 maç sonra 3 puan aldı
21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
21:43 Dopingden aldığı cezada indirime gidilen Paul Pogba, sahalara geri dönüyor Dopingden aldığı cezada indirime gidilen Paul Pogba, sahalara geri dönüyor
21:16 Surlardaki vahşete yayın yasağı getirildi Surlardaki vahşete yayın yasağı getirildi
21:09 Eski dostlar cenazede buluştu, yan yana sohbet etti Eski dostlar cenazede buluştu, yan yana sohbet etti
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 17:49:29. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan Nükleer Enerji Referandumu İçin Sandık Başına Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement