KazanBel Beton, Araç Filosunu Genişletti

(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi'ne bağlı KazanBel Beton firması, sevkiyat ağını güçlendirerek araç filosunu genişletmeye devam ediyor.

Kahramankazan'ın Saray bölgesinde oluşan beton ihtiyacını karşılamak, piyasalardaki fiyat dengesizliğinin önüne geçmek isteyen Kahramankazan Belediyesi, bünyesinde hizmet veren KazanBel Beton firmasına yatırımlarını sürdürüyor. Toplamda iki adet beton santraline sahip KazanBel Beton firması, son olarak Ford marka beton mikseri ile filosunu üç beton pompası ve 12 beton mikserine çıkardı.

KazanBel Beton, C-8'den C-45'e kadar dokuz farklı beton sınıfı ile şap ve brüt beton üretiminde müşterilerine geniş bir yelpaze sunuyor. Müşteri taleplerine göre özelleştirilmiş beton çözümleri üreten firma; fabrika, saha, zemin ve bina inşaatlarına uygun yüksek kaliteli malzemeler üretiyor. Bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirilen mukavemet, agrega, beton katkı analizi, yayılma ve slup testleri ile üretim kalitesini garanti altına alan KazanBel Beton, TSE standartlarına uygun üretim süreçlerini CPC kurumu analizleriyle destekliyor.

Modern tesisleriyle günlük 500-600 metreküp beton üretim kapasitesine sahip KazanBel Beton, maksimum performansla çalıştığında 3000-3500 metreküp beton üretebiliyor.