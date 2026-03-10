KBÜ, En Çok Destek Alan Üniversite Oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nda (ÜNİDES) 6 dönemde kabul edilen 162 projeyle Türkiye'de en fazla destek alan üniversite oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÜNİDES, üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının sosyal, kültürel, bilimsel ve toplumsal katkı odaklı projelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Toplam proje sayılarında KBÜ'yü 160 projeyle Kastamonu Üniversitesi, 143 projeyle Adıyaman Üniversitesi, 124 projeyle Muş Alparslan Üniversitesi ve 107 projeyle Erciyes Üniversitesi takip etti.

Karabük'te Aktif Yaş Alma Merkezi inşaatı sürüyor

Karabük Belediyesi ile hayırsever Yücel Özçelik işbirliğinde hayata geçirilecek "Yücel & Recep Özçelik Aktif Yaş Alma Merkezi" projesinde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi tarafından Ergenekon Mahallesi'nde tahsis edilen 3 bin metrekarelik arazide yapılan merkez, toplam bin metrekarelik 2 katlı kapalı alandan oluşacak.

Proje kapsamında okuma ve oyun salonları, çok amaçlı etkinlik alanları, pilates salonu, psikolojik danışmanlık hizmetleri ile fizyoterapi desteği sunulacak. Ayrıca merkezde 70 metrekarelik açık etkinlik alanı da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, merkezin ileri yaş grubundaki vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılabileceği önemli bir buluşma noktası olacağını belirterek, "Büyüklerimiz toplumumuzun en kıymetli hazinelerinden biridir. Onların sosyal hayattan kopmadan aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilecekleri bir merkez kazandırıyoruz. Bu anlamlı projeye katkı sunan hayırseverimiz Yücel Özçelik hanımefendiye Karabük adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.