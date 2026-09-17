KBÜ Rektörü Kırışık, İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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KBÜ Rektörü Kırışık, İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'nı ziyaret etti

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KBÜ Rektörü Kırışık, İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı\'nı ziyaret etti
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Görüşmede KBÜ'nün akademik çalışmaları ve kurumlar arası olası işbirliği adımları ele alındı. Kırışık ayrıca İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan'ı da ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, KBÜ'de yürütülen akademik ve kurumsal çalışmalar ele alındı, kurumlar arası muhtemel işbirliği adımları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğitbaşı, Kırışık ile üniversite alanında yürütülen çalışmalar ve işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Yiğitbaşı, Kırışık'a çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kırışık da misafirperverlikleri dolayısıyla Yiğitbaşı'na teşekkür etti.

Öte yandan Kırışık, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA
Fatih KırışıkGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: KBÜ Rektörü Kırışık, İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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