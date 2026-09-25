KBÜ Rektörü Kırışık, Türk Dünyası kültürel mirasının dijitalleştirileceğini söyledi - Son Dakika
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KBÜ Rektörü Kırışık, Türk Dünyası kültürel mirasının dijitalleştirileceğini söyledi

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KBÜ Rektörü Kırışık, Türk Dünyası kültürel mirasının dijitalleştirileceğini söyledi
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KBÜ KAPGEM Türk Dünyası Politikaları Masası'nın hazırladığı rapor, Türk cumhuriyetlerinin somut olmayan kültürel mirasını dijitalleştirecek yol haritasını tanıttı. Kırışık, mirasın korunmasının millet olma bilinci için hayati olduğunu, dijital kayıtla unutulmayacağını söyledi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) Türk Dünyası Politikaları Masası tarafından hazırlanan "Türk Dünyası Somut Olmayan Kültürel Mirasının Dijitalleştirilmesine Yönelik Politika Raporu" tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, köklü tarih ve ortak aidiyet bilincine sahip Türk cumhuriyetlerinin kültürel zenginliklerini koruyacak ve dünyaya tanıtacak dijital yol haritası paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, somut olmayan kültürel mirasın korunmasının millet olma bilinci açısından hayati sorumluluk olduğunu belirtti.

Küreselleşme karşısında milli değerlerin korunması gerektiğini anlatan Kırışık, "Her millet kendi değeriyle dünyaya değer katar. Eğer bu değerleri terk edersek, yalnızlaşırsak, bireyselleşirsek, birbirimize yabancılaşırsak o zaman ortak değerlerimizi, millet olma özelliklerimizi kaybetmiş oluruz ve vatanımız da elden maalesef gider. O nedenle biz bu değerleri savunmak, korumak, dijitalleştirmek ve geleceğe geliştirerek taşımak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kırışık, Türk dünyasının ortak geçmişine ve köklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk Dünyası Politikaları Masamızda bütün Türk devletlerinin çatısı altındaki somut olmayan kültürel mirasımızı tek tek belirlemek ve bunların kaybolmasını engellemek arzusundayız. Bunu dijital sahaya taşıdığımızda artık bunların unutulması mümkün olmayacaktır. Artık kayıtlı, yazılı hale getirilmiş olacaktır."

Toplantıya, Kazakistan Kh. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salamat Idrissov, KBÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Özbekistan Andijan State Pedagogical Institute Fen ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Akmaljon Yuldashev, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Ömer Faruk Ballı, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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