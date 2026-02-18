KBÜ Robot Kulübü'ne TÜBİTAK Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KBÜ Robot Kulübü'ne TÜBİTAK Desteği

KBÜ Robot Kulübü\'ne TÜBİTAK Desteği
18.02.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Robot Kulübü, TÜBİTAK'tan 150 bin lira destek alarak projelerini geliştirecek.

TÜBİTAK Milli Milli Teknoloji Kulüpler Birliğine katılma başarısı gösteren Karabük Üniversitesi (KBÜ) Robot Kulübü'ne 150 bin lira destek sağlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığında faaliyet gösteren kulüp, destek kapsamında kulüp 1 yıl boyunca toplam 150 bin lira bütçeyle projelerini hayata geçirecek.

Destek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gençlerin yapay zeka ve ileri teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasına katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Robot Kulübü Akademik Danışmanı Prof. Dr. Raif Bayır, kulübün ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceler elde ettiğini kaydetti.

TÜBİTAK desteğinin kulübün stratejik hedeflerine önemli katkı sunacağını aktaran Bayır, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin yapay zeka destekli robot geliştirme, 'Gençler Yapay Zekaya Dokunuyor', 'Tasarla-Yap-Uçur' gibi Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), üretken yapay zeka destekli robot geliştirme gibi birçok projeler için de merkezimizin desteğiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Robot Kulübü Proje Koordinatörü Bilge Keçeci de üçüncü dönem "Gençler Yapay Zekaya Dokunuyor" projesi kapsamında çocukları makine öğrenmesi ve yapay zekayla buluşturduklarını, dördüncü dönem ÜNIDES projesi "Tasarla-Birleştir-Uçur" ile de sıfırdan dron üretimi ve eğitimi üzerine çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karabük Üniversitesi Mekatronik Bölümü öğrencisi Ali Emre Cerit de yeni dönemde üretken yapay zekayla robot geliştirme, Endüstri 4.0 ve veri bilimi alanlarında projeler planladıklarını belirterek, bu çalışmaları merkezin desteğiyle hayata geçireceklerini, kulübün geçmişten gelen birikimini daha ileri taşımayı hedeflediklerini anlattı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Tübitak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ Robot Kulübü'ne TÜBİTAK Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG’den muhteşem geri dönüş İlk 18 dakikada 2 farklı geriye düşen PSG'den muhteşem geri dönüş
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Aksaray’da bir evde 2’si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 22:17:24. #7.11#
SON DAKİKA: KBÜ Robot Kulübü'ne TÜBİTAK Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.