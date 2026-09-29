KDC'de cumartesi itibarıyla Ebola vakası 8.067'ye ulaştı, DSÖ yayılma sürüyor dedi - Son Dakika
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KDC'de cumartesi itibarıyla Ebola vakası 8.067'ye ulaştı, DSÖ yayılma sürüyor dedi

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KDC\'de cumartesi itibarıyla Ebola vakası 8.067\'ye ulaştı, DSÖ yayılma sürüyor dedi
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KDC'de cumartesi itibarıyla doğrulanmış Ebola vakası 8.067'ye ulaştı, can kaybı 3.901 oldu; vaka ölüm oranı yüzde 48,4. DSÖ, salgının geniş bir alana yayıldığını, bulaşmanın devam ettiğini ve günlük yeni vakaların yüksek seyrettiğini bildirdi.

KİNŞASA, 29 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 8.000'i aşarken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgının geniş bir alana yayıldığını, coğrafi olarak genişlemeyi sürdürdüğünü ve bulaşmanın devam ettiğini bildirdi.

Kongo sağlık yetkililerinin pazartesi günü yayımladığı son durum raporuna göre, ülkede cumartesi itibarıyla 8.067 doğrulanmış vaka kaydedildi. Bunların 3.901'i can kaybıyla sonuçlanırken, vaka ölüm oranı yüzde 48,4 olarak gerçekleşti. Toplam 2.070 hasta ise iyileşti.

DSÖ cuma günü yayımladığı son raporunda, günlük yeni vaka sayısının yüksek seyretmeye devam ettiğini, bulaşma yoğunluğunun ise etkilenen eyaletler ve sağlık bölgeleri arasında önemli farklılıklar gösterdiğini belirtti.

DSÖ, "Vaka ölüm oranının sürekli yüksek seyretmesi ve özellikle toplum içinde can kaybı oranının yüksek kalması, hastalığın ciddiyetini ve vakaların zamanında tespit edilmesiyle hastaların erken ve yeterli tedaviye erişiminde süregelen zorlukları ortaya koyuyor" açıklamasında bulundu.

Mayısta ilan edilen salgın, ülkenin tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olma özelliğini taşırken, 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan salgınının ardından küresel çapta da en büyük ikinci Ebola salgını haline geldi.

Kaynak: Xinhua
Dünya Sağlık ÖrgütüCumartesiGüncelSağlıkDünyaSon Dakika

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