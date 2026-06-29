KDC'de Ebola Salgını: 1274 Vaka, 360 Ölüm - Son Dakika
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KDC'de Ebola Salgını: 1274 Vaka, 360 Ölüm

29.06.2026 17:14
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Bundibugyo türü Ebola salgınında 1274 vaka ve 360 can kaybı kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda mayıs ayında başlayan Bundibugyo türü Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 1274'e, can kaybı ise 360'a yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında doğrulanan vaka sayısı 1274 olurken, 360 kişi hayatını kaybetti.

Salgında 100'ün üzerinde kişi iyileşirken, yaklaşık 500 hastanın ise izolasyon altında tedavisi sürüyor.

Salgından en fazla etkilenen Ituri Eyaleti'nde 1165 vaka görülürken, Kuzey Kivu'da 106, Güney Kivu'da ise 3 vaka tespit edildi ve salgın Ituri'nin 23 bölgesine yayıldı.

Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola Salgını: 1274 Vaka, 360 Ölüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şenay Demirci Şenay Demirci:
    Bu kadar ölüm ve acı karşısında uluslararası toplum daha somut destek göstermeli. 0 0 Yanıtla
  • Hasan Ulaş Yigit Hasan Ulaş Yigit:
    Hep böyle olur ya, insanlar hiç ders almıyor maalesef 0 0 Yanıtla
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