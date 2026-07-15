KDC'de Ebola Salgını Hızla Yayılıyor - Son Dakika
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KDC'de Ebola Salgını Hızla Yayılıyor

15.07.2026 18:22
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Ebola salgınında KDC'de vaka sayısı 2011'e, ölü sayısı 754'e yükseldi. Mücadele zorlaşıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında, doğrulanmış vaka sayısı 2 bin 11'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 754'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkedeki salgında doğrulanmış vaka sayısı 2 bin 11'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 754'e yükselirken, 753 hastanın tedavisi devam ediyor.

Salgın şimdiye kadar Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Tshopo ve Haut-Uele olmak üzere 5 eyalete yayılırken, Güney Kivu'da 26 Mayıs'tan bu yana yeni doğrulanmış vaka kaydedilmedi.

Ebola ile mücadelenin, KDC'nin doğusunda devam eden silahlı çatışmalar, kitlesel yerinden edilmeler, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, toplumdaki güvensizlik ve kaynak yetersizliği nedeniyle zorlaştığı belirtiliyor.

Salgında şimdiye kadar 114 sağlık çalışanı enfekte olurken, bunlardan 36'sı yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut salgının bugüne kadarki Ebola salgınları arasında en hızlı büyüyen salgın olduğunu belirtirken, yeni vakaların yaklaşık yüzde 80'inin temaslı listelerinde yer almayan kişilerden oluşması nedeniyle tespit edilemeyen bulaş zincirlerinin sürdüğünü ve gerçek vaka sayısının resmi rakamların 2 ila 4 katı olabileceğini bildirmişti.

Onaylanmış tedavi ya da aşı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Ebola Salgını Hızla Yayılıyor - Son Dakika

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