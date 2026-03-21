KDC'de İsyancıların Saldırısında 50 Sivil Öldü - Son Dakika
KDC'de İsyancıların Saldırısında 50 Sivil Öldü

21.03.2026 15:33
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ADF isyancıları 50 sivili öldürdü, birçok kişi yaralandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki İturi eyaletinde isyancıların silahlı saldırısında 50 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, İturi eyaletinin Mambasa bölgesine bağlı Muchacha ve Babesua yerleşimlerinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırılarda 50 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Çok sayıda evin kül olduğu saldırılarda, sivillere ait mallar da yağmalandı.

ADF üyeleri, Muchacha'daki altın çıkarılan maden sahasını halen işgal ediyor ve burada faaliyetlerini sürdürüyor.

ADF üyelerinin yılbaşından bu yana düzenlediği saldırılarda 100'den fazla sivil öldü.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüzbinlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de İsyancıların Saldırısında 50 Sivil Öldü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de bir kadın dolmuşta doğum yaptı İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar En acı bayram: Gözyaşlarına hakim olamadılar
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
Şanlıurfa’da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı Şanlıurfa'da Ayakkabıdan Uyuşturucu Çıktı
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor

15:15
Liverpool’un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı
Liverpool'un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
SON DAKİKA: KDC'de İsyancıların Saldırısında 50 Sivil Öldü - Son Dakika
