KDC'de Kongo Nehri'nde gece çarpışan iki teknede 30 kişi öldü, onlarca kayıp - Son Dakika
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KDC'de Kongo Nehri'nde gece çarpışan iki teknede 30 kişi öldü, onlarca kayıp

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KDC'de Kongo Nehri'nde iki motorlu ahşap tekne gece Ngombe-Lukolela yakınlarında çarpıştı; 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayıp. Ekvator eyaleti İçişleri Bakanı Krispin Mputu, cenazelerin defnedildiğini ve kayıplar için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Kongo Nehri'nde iki teknenin çarpışması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Ekvator eyaleti İçişleri Bakanı Krispin Mputu, motorlu iki ahşap teknenin gece Ngombe-Lukolela bölgesi yakınlarında çarpıştığını duyurdu.

Mputu, kazada hayatını kaybeden 30 kişinin cenazelerinin defnedildiğini, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini dile getiren Mputu, gece saatlerindeki tekne seferlerinin geçmişte çok sayıda kazaya yol açtığını anımsattı.

Teknelerden birinin ülkenin kuzeybatısındaki Ubangi'den başkent Kinşasa'ya, diğerinin ise Kinşasa'dan Lukolela'ya gittiği bilgisi paylaşıldı.

Kasai eyaletinde temmuzda sınavlarından dönen öğrencileri taşıyan ahşap teknenin, Sankuru ve Kasai nehirlerinin birleştiği bölgede batması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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