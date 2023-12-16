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KDC İsyancı Grupların İttifakını Kınıyor - Son Dakika
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KDC İsyancı Grupların İttifakını Kınıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkesinde faaliyet gösteren isyancı grupların bir araya gelerek ittifak kurduğu Kenya'daki büyükelçilerini istişarede bulunmak üzere başkent Kinsaşa'ya çağırdı. KDC Hükümeti, Kenya'nın bu tür yıkıcı bir ittifaka ev sahipliği yapmasını kınadığını ve açıklama beklediğini belirtti.

KDC İsyancı Grupların İttifakını Kınıyor
16.12.2023 - 20:53,  Güncelleme: 20:55
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ülkesinde faaliyet gösteren isyancı grupların bir araya gelerek ittifak kurduğu Kenya'daki büyükelçilerini istişarede bulunmak üzere başkent Kinsaşa'ya çağırdı.

KDC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alain Tshibanda, yaptığı açıklamada, ülkesinin Nairobi Büyükelçisi John Nyakeru ile Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Büyükelçisi Jean Pierre Masala'nın, istişarede bulunmak üzere başkente çağrıldığını duyurdu.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya ise "Bölgemizde barışı tesis edebilmek için beraber mücadele ettiğimiz Kenya'nın bu tür yıkıcı bir ittifaka ev sahipliği yapmasını kınıyoruz ve derhal açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski KDC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve İttifak Sözcüsü Corneille Nangaa, 15 Aralık'ta Nairobi'de, KDC'de faaliyet gösteren 9 isyancı grubun, ülkede yeniden barışı tesis etmek için bir araya geldiğini ve Kongo Nehri İttifakını (AFC) kurduğunu duyurmuştu.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Komşu ülkelerin ekonomik ve siyasi çıkarları nedeniyle defalarca çatışma bölgesi haline gelen KDC, halihazırda birçok silahlı gruba ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, el değmemiş yaklaşık 24 trilyon dolarlık zengin yer altı rezervine sahip ülkede, gümüş, bakır, kobalt, altın, koltan ve elmas, çıkarılan onlarca kıymetli madenden sadece bazıları olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığı, Nairobi, Kongo, Kenya, Son Dakika

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