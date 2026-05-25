KDC ve Uganda'da Ebola Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KDC ve Uganda'da Ebola Vaka Sayısı Artıyor

25.05.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Kongo'da 101, Uganda'da 7 Ebola vakası doğrulandığını ve salgının yayılmasının beklendiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 101, Uganda'da 7 doğrulanmış Ebola vakasının olduğunu bildirerek, müdahaleyi artırma çabalarına rağmen vaka sayılarında artış öngördüklerini belirtti.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan KDC ve Uganda'daki Ebola salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şu ana kadar KDC'de 101 vaka doğrulandı ve bunlardan 10'u ölümle sonuçlandı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, KDC'deki salgının çok daha büyük olduğunun altını çizdi.

KDC'de 900'den fazla şüpheli vaka ve 220 şüpheli ölüm olduğunu aktaran Ghebreyesus, Uganda'da sağlık çalışanları arasında 2 ek doğrulanmış vaka bildirildiğine dikkati çekti.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Uganda'da toplam doğrulanmış vaka sayısı, biri ölümle sonuçlanmak üzere 7'ye çıktı. Ortaklarımızla birlikte müdahaleyi artırmaya devam ediyoruz ve önümüzdeki günler ile haftalarda daha fazla vakanın tespit edilmesini bekliyoruz. Enfeksiyonlu kişileri ne kadar çabuk takip edip temaslılarını tespit edebilirsek, ihtiyaç duydukları bakımı o kadar çabuk sağlayabilir ve bu salgını kontrol altına alabiliriz."

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası öldü.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC ve Uganda'da Ebola Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
EuroLeague’de şampiyon Olympiakos EuroLeague'de şampiyon Olympiakos
Aziz Yıldırım’ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı
Söz kesildi Beşiktaş’ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

20:29
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber
Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
19:49
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:39:42. #7.12#
SON DAKİKA: KDC ve Uganda'da Ebola Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.