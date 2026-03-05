KDP: Kürt Bölgesi Savaşın Parçası Değil - Son Dakika
KDP: Kürt Bölgesi Savaşın Parçası Değil

05.03.2026 00:12
Kürdistan Demokrat Partisi, IKBY'nin ABD-İsrail-İran çatışmasında yer almadığını açıkladı.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların parçası olmadığını belirtti.

KDP politbürosu, uluslararası basında "Washington yönetiminin İran'a yönelik Kürt grupları silahlandırmayı planladığı" iddialarının yer almasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bölgedeki siyasi durumun hassas ve belirleyici bir aşamadan geçtiği hatırlatılan açıklamada, "Kürdistan bölgesinin (IKBY), parçası olmadığı bir savaş patlak verdi ve gerginlik yaratan bir durum ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.

Irak genelinin ve özellikle IKBY'nin "savaş ve çatışmalardan uzak tutulması gerektiği" belirtilen açıklamada, "yasa dışı faaliyet gösteren milislerin ve silahlı grupların bölgeye (IKBY) saldırılarının önlenmesinin amaç edilmesi gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, Irak hükümetinin, İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı savaşının patlak vermesiyle başlayan ve "halk için endişe kaynağı haline gelen saldırılar karşısında anayasal ve yasal görevini yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.

KDP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesi, komşularımız için endişe kaynağı olmamıştır ve olmayacaktır. Bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz. Aynı şeyi komşularımızdan beklemek de hakkımızdır."

ABD'nin Kürt grupları İran'a karşı silahlandıracağı iddiası

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

