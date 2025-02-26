Keban Barajı'nda Buz Tabakaları Oluştu - Son Dakika
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Keban Barajı'nda Buz Tabakaları Oluştu

Dondurucu soğuklar Keban Baraj Gölü'nde buzlanmaya neden oldu. Balıkçılar ilk kez böyle bir manzara gördü.

26.02.2025 19:38
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Dondurucu soğuklarla birlikte barajda buz tabakaları oluştu

TUNCELİ - Günlerdir etkisini sürdüren dondurucu soğuklarla birlikte Keban Baraj Gölü sahilinin bazı bölümlerinde buz tabakaları oluştu.

Günlerdir bölgede etkisini sürdüren dondurucu soğuklar, Keban Baraj Gölü sahilinin bazı bölümlerinde buzlanmaya neden oldu. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde balıkçılık yapan Onur Ulaş Demir, Keban Baraj Gölünün sahil yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle oluşan buz tabakalarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen bölgede, sahil yüzeyi yer yer buzla kaplanan gölde, lale görünümlü buz parçaları havanın ne kadar soğuk olduğunu da gözler önüne serdi.

Keban Baraj Gölü üzerinde 15 yıldır balıkçılık yapan ve ilk kez sahilde buzlanmaya tanık olduğunu aktaran Onur Ulaş Demir, "Keban Baraj Gölü üzerinde 15 yılı aşkındır balıkçılık yapmaktayım. İlk defa göl sahilinin bu kadar soğuk olduğunu, havanın bu kadar çetin geçtiğini, bir kışın bu kadar soğuk olduğunu gördüm. İlk defa teknemin suyunun donduğunu ve su kenarlarında buzların oluştuğunu görüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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