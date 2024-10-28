Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Kaymakamlıkça düzenlenen fener alayına katılanlar ilçenin girişinden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Yürüyüş sırasında katılımcılar büyük bir Türk bayrağını da taşıdı.
Meydanda Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı tören düzenlendi.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
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