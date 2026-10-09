Keban\'da din görevlileri esnafı ziyaret ederek hediye takdim etti

Keban'da din görevlileri esnafı ziyaret ederek hediye takdim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde din görevlileri, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret ederek hediye takdim etti. İlçe Müftüsü Samet Çiçen, ziyaretin birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla yapıldığını belirterek esnafa hayırlı kazançlar diledi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri esnafı ziyaret etti.
İlçe Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri, esnafı ziyaret etti, onlara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.
İlçe Müftüsü Samet Çiçen, din görevlilerinin birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla esnafı ziyaret ettiğini belirtti.
Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla esnafa teşekkür eden Çiçen, onlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?