Keban\'da Halı Saha Turnuvası Heyecanı

Elazığ'ın Keban ilçesinde halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Keban Kaymakamlığı halı sahasında gerçekleştirilen turnuvada, 12 ile 14 yaşındaki kız ve erkeklerden oluşan takımlar maç yaptı.

Turnuvada birince olan takımlara kupaları verildi.

Turnuvayı eski hakemlerden Nurettin Dehmen de izledi.