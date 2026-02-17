Keban'da Resmi Yazışma Semineri

Elazığ'ın Keban ilçesinde ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şef ve memurlara yönelik "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili seminer düzenlendi.

Kaymakamlıkça düzenlenen seminer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Seminerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan şef ve memurlara "resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.