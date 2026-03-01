Keban'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keban'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Keban\'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
01.03.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi.

Keban Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kaymakamlık tarafından Çakmaktepe Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Müftüsü Samet Çiçen ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, şehit aileler ve gaziler ile aileleri katıldı.

Açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen iftarda ilçemizde ikamet eden şehit yakınlarımız ve gazilerimizin kıymetli aileleri ile birlikte iftarda bir araya geldik." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Elazığ, Güncel, İftar, Keban, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:31:38. #7.12#
SON DAKİKA: Keban'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.