Keban Kaymakamı Onur, 4-6 Yaş Kur\'an Kursu\'nu ziyaret edip miniklerle buluştu

Keban Kaymakamı Onur, 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret edip miniklerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret edip minik öğrencilerle buluştu. Onur, kursun çalışmaları ve öğrencilerin gelişimi hakkında İlçe Müftüsü Samed Çiçen'den bilgi aldı.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret etti.
Minik öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Onur, kursun çalışmaları ve öğrencilerin gelişimi hakkında İlçe Müftüsü Samed Çiçen'den bilgi aldı.
Onur, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunan Kur'an Kursu öğreticilerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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