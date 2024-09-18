Keban Lisesi 1979 Mezunları Buluştu

Güncel

Keban ilçesinde Keban Lisesi'nin 1979 yılı mezunları buluştu.

Keban Lisesinden 1979 yılında mezun olan kız öğrenciler, bir restoranda düzenlenen programda buluştu.

İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Rabia Babaoğlu, sıla hasreti çektiklerini belirterek, her fırsatta Elazığ'a geldiğini söyledi.

Lise arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini kaydeden Babaoğlu, "45 yıldır görüşmediğimiz arkadaşlarımızla buluştuk. Rahatsız olan birkaç arkadaşımız vardı, onları ziyaret ettik. Çok keyifli geçti." dedi.