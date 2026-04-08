Keçiören Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Oy Birliğiyle Kabul Edildi

08.04.2026 10:22  Güncelleme: 11:02
Keçiören Belediyesi, nisan ayı olağan meclis toplantısında 2025 yılı faaliyet raporunu oy birliğiyle kabul etti. Başkan Mesut Özarslan, sunumunda yatırımlar, altyapı çalışmaları ve sosyal yardımlar gibi konularda bilgi verdi.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi 2025 yılı faaliyet raporu, nisan ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda faaliyetler hakkında bilgi veren Belediye Başkan Mesut Özarslan, çalışmalarından dolayı meclis üyelerine ve belediye bürokratlarına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, nisan ayı olağan meclis toplantısında yaptığı sunumda; yatırım, altyapı çalışmaları, sosyal yardımlar, çevre hizmetleri, park ve yeşil alan düzenlemeleri ile kültür ve eğitim konuları başta olmak üzere bütün birimlerin faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Faaliyet raporunun sunumunun ardından yapılan oylamada Keçiören Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Özarslan, "2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasında ve raporda yer alan çalışmaların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta kıymetli Keçiörenli hemşehrilerimize, belediye meclis üyelerimize, belediyemizde görev yapan yöneticilerimize ve emektar çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporu'nun belediyemize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

