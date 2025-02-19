Keçiören Belediyesi, Kar Yağışı İçin Teyakkuzda - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi, Kar Yağışı İçin Teyakkuzda

Keçiören Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesinde 16 küreme, 3 tuzlama, 18 transit ve 6 greyder ile 51 mahallede karla mücadele çalışmaları yürütecek.

19.02.2025 11:09  Güncelleme: 12:30
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için harekete geçti. Bu kapsamda 16 küreme, 3 tuzlama, 18 transit, 6 greyder ile ilçenin 51 mahallesinde çalışmalarını sürdürecek.

Keçiören Belediyesi il genelinde etkili olması beklenen kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa yol açmaması için teyakkuza geçti. Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı ve don uyarısı ile birlikte hazırlıklarını tamamlayan yetkililer, 16 küreme, 3 tuzlama, 18 transit, 6 greyder ve 415 personelle karla mücadele edecek. İlçenin 51 mahallesinde yürütülecek eş zamanlı kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları ile trafik ve yaya güvenliği sağlanacak. Karla mücadele ekipleri herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek için vardiyalı sistemle çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

"Ekiplerimiz teyakkuzda"

Kar yağışına karşı hazırlıkların tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "İlçemizde olası kar yağışı anında veya sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz teyakkuzda" dedi.

Kaynak: ANKA

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