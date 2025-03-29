Keçiören Belediyesi'nden Bayram Öncesi Temizlik Hizmeti

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, bayram öncesi temizlik yapamayan engelli ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların evlerini temizledi.

Keçiören Belediyesi, bayram öncesi engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde temizlik hizmeti başlattı. Ev temizliği yapamayan engelli ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için verilen hizmet kapsamında onlarca evde bayram temizliği yapıldı. Ekipler halılardan pencerelere, mutfak dolaplarından lavabolara kadar birçok noktayı temizledi.

"Sadece bayrama özel değil, yıl boyunca temizliyoruz"

Keçiören'de kimsenin yalnız ve kimsesiz kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kimin neye ihtiyacı varsa elimizdeki tüm imkanları seferber ederek çalışıyoruz. Kurduğumuz evde temizlik ekibi de bu hizmetlerimizden bir tanesi. Sadece bayrama özel değil yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin evlerini temizliyoruz. Bayram öncesinde ise yoğun bir çalışma planı hazırlayarak temizlik çalışması talep eden tüm vatandaşlarımıza ulaştık" dedi.

Randevu ile hizmet veriliyor

Temizlik yapamayacak durumda olan engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlar ilgili numarayı arayarak bu hizmetten faydalanabiliyor. Randevu gününden önce aranarak haberdar edilen hane sakinlerinin adreslerine belirlenen gün ve saatte gidilerek temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.