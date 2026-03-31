Keçiören'de Sıfır Atık Bilinci Eğitimlerle Yaygınlaşıyor - Son Dakika
31.03.2026 09:21  Güncelleme: 10:14
Keçiören Belediyesi, KEÇMEK kurs merkezlerinde 'Çevre ve Sıfır Atık' eğitimleri düzenleyerek vatandaşlara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor. Eğitimlerde, atıkların çevreye zararları, doğru ayrıştırma yöntemleri ve geri dönüşüm sistemine katılım konuları ele alınıyor. Ayrıca, elektronik atık toplama kampanyası ile teşvik sağlanıyor.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi'ne ait KEÇMEK kurs merkezlerinde verilen "Çevre ve Sıfır Atık" eğitimleriyle vatandaşlara atıkların kaynağı olan evlerde geri dönüşümün nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne de dikkat çekilen eğitimlerde, temel hedefin her evde geri dönüşüm alışkanlığı kazandırılması olduğu vurgulanıyor.

Keçiören genelinde 12 farklı KEÇMEK kurs merkezinde düzenlenen "Çevre ve Sıfır Atık" eğitimlerinde atıkların çevreye verdiği zararlar, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm sürecine nasıl dahil olunacağı ve ilçede uygulanan geri dönüşüm sistemine ilişkin detaylı bilgiler paylaşılıyor. Eğitimlerde katılımcılara günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilecek pratik yöntemler de aktarılıyor.

Elektronik atık kampanyasıyla teşvik

Eğitimler kapsamında KEÇMEK kursiyerleri arasında düzenlenecek "Elektronik Atık Toplama Kampanyası" ile ilgili de bilgilendirme yapılıyor. Kampanya çerçevesinde belirlenen süre içerisinde toplanan elektronik atıklar tartılarak ve getirilen atık miktarına göre katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek. Bu sayede hem farkındalık artırılacak hem de geri dönüşüme katılım teşvik edilecek.

Evlerden mobil merkezlere uzanan sistem

Eğitimde, geri dönüşümün yalnızca kurs merkezleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkati çekerek, vatandaşların evlerinde atıkları türlerine göre ayrıştırmasının önemine vurgu yapıldı. İlçenin birçok noktasında bulunan mobil atık getirme merkezleri sayesinde, ayrıştırılan atıkların doğru bölmelere bırakılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılabileceğinin altı çizildi. Bu uygulamanın yaygınlaşmasıyla doğaya daha geniş çaplı katkı sağlanmasının temel hedef olduğunu belirten eğitimciler, kursiyerlere bu bilincin yaygınlaşmasına katkı sağlamaları noktasında da önemli rol oynayacaklarını hatırlattı.

Kaynak: ANKA

