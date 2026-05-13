Keçiören Belediyesi'nden Çiftçilere Fide Desteği

13.05.2026 09:49  Güncelleme: 10:47
(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, çiftçilere belediyenin serasında yetiştirilen domates, biber ve salatalık fidelerini ücretsiz dağıttı.

Keçiören Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek amacıyla ilçede faaliyet gösteren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı vatandaşlara, belediyenin seralarında yetiştirilen domates, biber ve salatalık fideleri ücretsiz verildi.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kösrelik Mahallesi'nde düzenlenen programda çiftçilerle bir araya gelerek, fide dağıtımını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda vatandaşlara hitap eden ve çiftçilere destek vermeye devam edeceklerini belirten Özarslan, şunları söyledi:

"Geçen yıl da yine aynı şekilde burada bir program yapmıştık. Şükürler olsun, sonrasında öğrendik ki fidelerimiz tutmuş, meyve ve sebzelerimiz alınmış. Bu bereketin, kalpten yapılan işlerin bir ürünü olduğunu düşünüyoruz. Sizler hizmetin en büyüğüne layıksınız. Çünkü bu ülke; Cumhuriyet değerleriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ve onun yanı başında bu vatan coğrafyasını bizlere emanet eden şehitlerimizin emanetidir. Daha öncesinde buraları bize yurt yapan, şehadet şerbetini içmiş ecdadımızın ve Resulullah (s.a.v.) Efendimizin sancaktarlığını yapan bu aziz millete yapılan hizmetler az bile. Çünkü bu millet öyle bir millet ki etrafındaki bütün insanlığa hizmet eden, 'Dava insanlık davasıdır' diyen bir millettir. Onun için bizim inandığımız değerlerden milli ve manevi değerlerimize kadar, gelecek nesillere bırakacağımız bu eşsiz vatan coğrafyasında sizler yaşıyorsunuz. Sizlere hizmet etmek de bizim görevimizdir. Biz de bu milletin ölümüne yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Biz kimsenin başına baş olmaya değil, herkese hizmetkar olmaya geldik ve buna da devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ne mutlu Türk'üm diyene."

MESUT ÖZARSLAN'A TEŞEKKÜR

Kösrelik Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman, "Başkanım, mahallemize verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İşiniz gücünüz rast gitsin" dedi. Bağlumlular Dernek Başkanı Bülent Ersöz de "Kıymetli Başkanımızın gerçekleştirdiği bu dağıtım hepimizi sevindiriyor. Çiftçiye verdiği destekten dolayı kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

