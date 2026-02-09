Keçiören Belediyesi'nde "Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi" Tamamlandı

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, hizmet kalitesini ve veri güvenliğini artırmak amacıyla yöneticiler ve personelin katılımıyla "Entegre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Keçiören Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve veri güvenliğini uluslararası standartlara taşımak amacıyla yürüttüğü kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamaları kapsamında belediye yöneticilerine ve personeline Meclis Toplantı Salonu'nda iki gün boyunca "Entegre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi" verdi.

Yöneticiler ve personel eğitimden geçti

Eğitimde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının belediye tarafından uygulanabilirliğinin sağlanması hedeflendi. Eğitim ile belediye birim müdürleri ve ilgili personelin entegre yönetim sistemlerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulamasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Baştetkikçi ve Eğitmen Abdulkerim Subaşı'nın birim müdürlerine yaptığı sunumda, yönetim süreçlerinin standardizasyonu, karar alma mekanizmalarında kalitenin artırılması ve bilgi güvenliği risklerinin yönetimi konuları ele alındı.

Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimde ise vatandaş odaklı hizmet anlayışı, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik farkındalığı konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla Keçiören Belediyesi'nde Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uyum sürecinde sona yaklaşıldı.