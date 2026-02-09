Keçiören Belediyesi'nde "Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi" Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi'nde "Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi" Tamamlandı

09.02.2026 11:33  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, hizmet kalitesini ve veri güvenliğini artırmak amacıyla yöneticilere ve personele yönelik 'Entegre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi' düzenledi. Eğitim, bilgi güvenliği yönetimi ve vatandaş odaklı hizmet anlayışını kapsadı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, hizmet kalitesini ve veri güvenliğini artırmak amacıyla yöneticiler ve personelin katılımıyla "Entegre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Keçiören Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve veri güvenliğini uluslararası standartlara taşımak amacıyla yürüttüğü kalite ve bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulamaları kapsamında belediye yöneticilerine ve personeline Meclis Toplantı Salonu'nda iki gün boyunca "Entegre Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi" verdi.

Yöneticiler ve personel eğitimden geçti

Eğitimde, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının belediye tarafından uygulanabilirliğinin sağlanması hedeflendi. Eğitim ile belediye birim müdürleri ve ilgili personelin entegre yönetim sistemlerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uygulamasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Baştetkikçi ve Eğitmen Abdulkerim Subaşı'nın birim müdürlerine yaptığı sunumda, yönetim süreçlerinin standardizasyonu, karar alma mekanizmalarında kalitenin artırılması ve bilgi güvenliği risklerinin yönetimi konuları ele alındı.

Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimde ise vatandaş odaklı hizmet anlayışı, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik farkındalığı konularında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerin tamamlanmasıyla Keçiören Belediyesi'nde Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uyum sürecinde sona yaklaşıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nde 'Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi' Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma“ iddiası ile soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Erman Toroğlu hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" iddiası ile soruşturma başlattı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:29:10. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nde "Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi" Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.