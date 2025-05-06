Keçiören Belediyesi'nden Fidan Dikim Etkinliği

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, ilkokul öğrencileri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Fidan dikimiyle doğamızı yeşillendirirken, aynı zamanda çocuklarımızın çevreye duyarlılıklarını artırmayı ve doğayla güçlü bir bağ kurmalarını hedefliyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, doğa sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Şenlik İlkokulu öğrencileri, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Ovacık Mahallesi'nde yüzlerce fidanı toprakla buluşturuldu.

Gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin hem çevre hem de gelecek nesiller adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Bugün çocuklarımız geleceğimize nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikimiyle doğamızı yeşillendirirken, aynı zamanda çocuklarımızın çevreye duyarlılıklarını artırmayı ve doğayla güçlü bir bağ kurmalarını hedefliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir çevre sunmak ve geleceğe daha yeşil bir Keçiören bırakmak" diye konuştu.