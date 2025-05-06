Keçiören Belediyesi'nden Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediyesi'nden Fidan Dikim Etkinliği

Keçiören Belediyesi, ilkokul öğrencileriyle birlikte fidan dikim etkinliği düzenleyerek çevre bilincini artırmayı ve doğaya olan sevgiyi aşılamayı amaçladı.

06.05.2025 10:49  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, ilkokul öğrencileri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Fidan dikimiyle doğamızı yeşillendirirken, aynı zamanda çocuklarımızın çevreye duyarlılıklarını artırmayı ve doğayla güçlü bir bağ kurmalarını hedefliyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, doğa sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamak ve çevre bilincini artırmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Şenlik İlkokulu öğrencileri, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Ovacık Mahallesi'nde yüzlerce fidanı toprakla buluşturuldu.

Gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinin hem çevre hem de gelecek nesiller adına büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı  Mesut Özarslan, "Bugün çocuklarımız geleceğimize nefes olacak fidanları toprakla buluşturdu. Fidan dikimiyle doğamızı yeşillendirirken, aynı zamanda çocuklarımızın çevreye duyarlılıklarını artırmayı ve doğayla güçlü bir bağ kurmalarını hedefliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir çevre sunmak ve geleceğe daha yeşil bir Keçiören bırakmak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı Kaçtı sanılan mahkumun adliyede unutulduğu ortaya çıktı
Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım Ahmet Davutoğlu: Kişinin kimliğine bakmam bir yolsuzluk varsa karşısındayım
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftarın cezası belli oldu
Özgür Özel’e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Özgür Özel'e saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı Eski eşini sokak ortasında öldüren şahıs kaçmaya çalışırken böyle yakalandı
Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu Derbi sonrası stattan oyun oynayarak ayrılan Djiku sessizliğini bozdu
Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı Temizlik yaparken yakaladığı zehirli yılanı boynuna doladı
Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine Fırça darbeleriyle gelen yeniden doğuş: Ekranlardan sanat galerisine
Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali Erdoğan'dan 6.2'lik deprem sonrası yeni hazırlık sinyali
Dilek İmamoğlu’na Hayrunnisa Gül sürprizi Dilek İmamoğlu'na Hayrunnisa Gül sürprizi
Şişli’deki cinayetin detayları ortaya çıktı 3 yıl evli kalmışlar Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı! 3 yıl evli kalmışlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 11:34:55. #7.13#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Fidan Dikim Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.