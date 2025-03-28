Keçiören Belediyesi Ramazan'da 200 Bin Kişiye İftar Verdi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin ramazan boyunca kurduğu iftar sofralarından 200 bin kişi faydalandı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu Keçiören'de her daim yaşatacağız. Keçiören'de ramazan bir başkadır" dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki 11 farklı noktaya kurulan iftar çadırları ve salonlarından ramazan boyunca 200 bin kişi yararlandı. Bu kapsamda günlük yaklaşık 8 bin kişi, kurulan sofralarda iftar yaptı. Belediyenin kendi imkanları ve personeli tarafından hazırlanan yemekler ve tatlılar iftar çadırlarında vatandaşın sofrasına ulaştı.

Öte yandan Kalaba Kent Meydanı ve Atapark Mahallesi'ne kurulan şenlik alanlarında gerçekleştirilen konserler ve renkli etkinliklerle çocuklar ve aileler eğlenceli ramazan akşamları yaşadı.

Her gün binlerce kişiyi iftar sofrasında misafir eden Keçiören Belediyesi trafikte veya yolda olanları da unutmadı. İftar saatinde evine ulaşamayan 60 bin vatandaşa oruçlarını açabilmesi için ilçe genelinde içerisinde hurma, su ve sandviç bulunan kumanya dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ilçemizde 11 noktaya iftar sofrası kurduk. Bu sofralarda her gün binlerce vatandaşımızı bir araya getirdik. İftar sonrası ise iki farklı noktada kurduğumuz Ramazan Şenlik Alanı'nda hemşehrilerimize ve çocuklarımıza keyifli Ramazan akşamları yaşattık. Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu Keçiören'de her daim yaşatacağız. Keçiören'de ramazan bir başkadır" dedi.