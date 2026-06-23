Keçiören'de Stratejik Plan Odaklı Proje Geliştirme Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçiören'de Stratejik Plan Odaklı Proje Geliştirme Eğitimi

23.06.2026 12:56  Güncelleme: 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle belediye personeline yönelik 'Stratejik Plan Odaklı Proje Geliştirme' eğitimi düzenlendi. Eğitimde stratejik düşünme, proje geliştirme ve yönetim süreçleri ele alındı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde belediye personeline yönelik "Stratejik Plan Odaklı Proje Geliştirme" eğitimi düzenlendi. Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, belediyelerde stratejik hedeflerle uyumlu proje üretme süreçleri, proje geliştirme yöntemleri ve etkin proje yönetimi konuları ele alındı.

Eğitimi, Türkiye Belediyeler Birliği eğitmenlerinden Prof. Dr. Muhittin Acar gerçekleştirdi. Eğitim programında belediyecilik hizmetlerinde stratejik düşünme, planlama ve proje geliştirme süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

STRATEJİK DÜŞÜNME VE PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Kurumsal kapasiteyi artırmak ve etkin belediyecilik hedefiyle düzenlenen eğitim kapsamında, proje kavramının belediyeler açısından anlamı ve önemi, proje odaklı çalışma anlayışının etkin ve katılımcı belediyeciliğin gelişimindeki rolü ile proje geliştirme süreçleri farklı teorik ve uygulamalı yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirildi.

Ayrıca belediyelerde stratejik plan odaklı proje geliştirme çalışmalarında karşılaşılan sorunlar, bu sorunların nedenleri ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı eğitim, belediye personelinin stratejik planlama ve proje geliştirme kapasitesinin artırılmasına katkı sağladı.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de Stratejik Plan Odaklı Proje Geliştirme Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu

13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
13:30
“NATO Zirvesi“ operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
"NATO Zirvesi" operasyonlarında Ankara Üniversitesi hocası da gözaltına alındı
13:06
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
Türkiye-Paraguay maçının hakemi şaşırttı! Asıl mesleğini duyanlar inanamadı
12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:51
İntihar sanılmıştı Eşini öldürüp korkuluklara asmış
İntihar sanılmıştı! Eşini öldürüp korkuluklara asmış
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 14:26:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Keçiören'de Stratejik Plan Odaklı Proje Geliştirme Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.