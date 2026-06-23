Keçiören'de Stratejik Plan Odaklı Proje Geliştirme Eğitimi

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde belediye personeline yönelik "Stratejik Plan Odaklı Proje Geliştirme" eğitimi düzenlendi. Keçiören Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, belediyelerde stratejik hedeflerle uyumlu proje üretme süreçleri, proje geliştirme yöntemleri ve etkin proje yönetimi konuları ele alındı.

Eğitimi, Türkiye Belediyeler Birliği eğitmenlerinden Prof. Dr. Muhittin Acar gerçekleştirdi. Eğitim programında belediyecilik hizmetlerinde stratejik düşünme, planlama ve proje geliştirme süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

STRATEJİK DÜŞÜNME VE PROJE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ ELE ALINDI

Kurumsal kapasiteyi artırmak ve etkin belediyecilik hedefiyle düzenlenen eğitim kapsamında, proje kavramının belediyeler açısından anlamı ve önemi, proje odaklı çalışma anlayışının etkin ve katılımcı belediyeciliğin gelişimindeki rolü ile proje geliştirme süreçleri farklı teorik ve uygulamalı yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirildi.

Ayrıca belediyelerde stratejik plan odaklı proje geliştirme çalışmalarında karşılaşılan sorunlar, bu sorunların nedenleri ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı eğitim, belediye personelinin stratejik planlama ve proje geliştirme kapasitesinin artırılmasına katkı sağladı.