Keçiören\'de \'Eğitime Merhaba\' Şenliği ile Yeni Eğitim Yılı Başladı

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, 'Eğitime Merhaba' Şenliği'nde buluştu. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine daha enerjik ve motive başlaması amacıyla düzenlenen şenlikte, aileler ve öğretmenler de öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde 2 bin 500 öğrenci, alanında uzman öğretmenlerden okula destek, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi alacak.

Öğrencilerin eğitim dönemine mutlu bir başlangıç yapmalarının amaçlandığı 'Eğitime Merhaba' Şenliği'nde, sanatçı İlkim Eylül İlk ile birlikte şarkılara eşlik eden öğrenciler gönüllerince eğlendi. Seymen ekibi gösterileri ve oyun havaları eşliğinde unutulmaz saatler yaşayan öğrenciler, zorlu sınav maratonu öncesi motive olarak "eğitime merhaba" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Keçiören Belediyesi tarafından pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Program, öğrencilerin kazanmayı hedefledikleri lise ve üniversitelerin adını yazdıkları balonları gökyüzüne uçurmasıyla son buldu.