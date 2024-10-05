Keçiören'de 'Eğitime Merhaba' Şenliği ile Yeni Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören'de 'Eğitime Merhaba' Şenliği ile Yeni Eğitim Yılı Başladı

Keçiören\'de \'Eğitime Merhaba\' Şenliği ile Yeni Eğitim Yılı Başladı

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Eğitime Merhaba' Şenliği, yeni eğitim öğretim yılına başlayan 2 bin 500 öğrenci için motivasyon kaynağı oldu. Ailelerin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sanatçı İlkim Eylül İlk'in performansı ve çeşitli gösterilerle öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

05.10.2024 10:58  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler, 'Eğitime Merhaba' Şenliği'nde buluştu. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemine daha enerjik ve motive başlaması amacıyla düzenlenen şenlikte, aileler ve öğretmenler de öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi'nde 2 bin 500 öğrenci, alanında uzman öğretmenlerden okula destek, lise ve üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi alacak.

Öğrencilerin eğitim dönemine mutlu bir başlangıç yapmalarının amaçlandığı 'Eğitime Merhaba' Şenliği'nde, sanatçı İlkim Eylül İlk ile birlikte şarkılara eşlik eden öğrenciler gönüllerince eğlendi. Seymen ekibi gösterileri ve oyun havaları eşliğinde unutulmaz saatler yaşayan öğrenciler, zorlu sınav maratonu öncesi motive olarak "eğitime merhaba" dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Keçiören Belediyesi tarafından pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Program, öğrencilerin kazanmayı hedefledikleri lise ve üniversitelerin adını yazdıkları balonları gökyüzüne uçurmasıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de 'Eğitime Merhaba' Şenliği ile Yeni Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
14:47 Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı Eşiyle kavga eden genç doktor damatlık kıyafetini giyip 6. kattan atladı
14:37 Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı Binlercesi yola saçıldı, dayanışmaları göz yaşarttı
14:30 Mazhar Alanson’un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un gözlerden ırak tuttuğu kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 12:10:56. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören'de 'Eğitime Merhaba' Şenliği ile Yeni Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement