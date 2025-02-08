Keçiören'de 'Komşu Köyün Delisi' Tiyatro Oyunu Izleyicileri Kahkahaya Boğdu - Son Dakika
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Keçiören'de 'Komşu Köyün Delisi' Tiyatro Oyunu Izleyicileri Kahkahaya Boğdu

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelenen 'Komşu Köyün Delisi' oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yönetmenliğini Petek Ocakçı'nın üstlendiği oyun, mizahi öğeleri ve etkileyici performanslarıyla 120 dakika süren bir komedi şöleni sundu.

08.02.2025 10:14  Güncelleme: 12:35
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Komşu Köyün Delisi" oyunu, izleyenlerden tam not aldı.

Keçiören Belediyesi, Üstün Dökmen'in kaleme aldığı yönetmenliğini Petek Ocakçı'nın yaptığı "Komşu Köyün Delisi" tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyun, oyuncuların ortaya koyduğu etkileyici performans ile izleyicileri kahkahaya boğdu. 120 dakika boyunca komedi şöleni yaşatan iki perdelik oyun izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun konusu

Toplum içinde kabul görmenin ve birey olmanın içsel zorluklarını mizahi öğelerle anlatan oyun, Çavuldur Köyü'nde geçiyor. Yıllardır muhtarlık görevini yürüten Muhtar Halis Ağa, Tahir ve Tırmıkçı Hüseyin Ağa'nın kendisinin karşısına aday olacağını düşünür. Muhtar, köylülerin oyunu alabilmek için kalbinin temiz olduğuna inanılan bir delinin köye getirilmesi gerektiğine inanır. Muhtar gazeteye, "Köyümüze Akıllı Bir Deli Aranıyor" ilanı verir. Psikoloji bölümünde okuyan Tolga, ilanı görür ve tez konusu yapmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünür. Tolga, "Deli Hamdi" adıyla deli taklidi yaparak işe başlar ve böylece birbirinden komik anlar peşi sıra gelir.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören'de 'Komşu Köyün Delisi' Tiyatro Oyunu Izleyicileri Kahkahaya Boğdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören'de 'Komşu Köyün Delisi' Tiyatro Oyunu Izleyicileri Kahkahaya Boğdu - Son Dakika
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