Keçiören'de 'Türkülerle Atatürk' Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Keçiören'de 'Türkülerle Atatürk' Konseri Düzenlendi

Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında 'Türkülerle Atatürk' konseri düzenledi. Etkinliğe katılanlar, Atatürk'ü saygı ve özlemle andı.

12.11.2024 10:26  Güncelleme: 11:40
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(ANKARA)- Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi'nde "Türkülerle Atatürk" konseri düzenledi.

Konsere, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Prof. Dr. Necdet Şen, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda sahne alan Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri, şiirler ve şarkılar eşliğinde Atatürk'ü andı.

"Ata'mızın izinde yürümeye devam edeceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, aramızdan ayrılışının 86'ncı yılında saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Ata'mızın ışığında, onun izinde daha aydınlık yarınlara birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören'de 'Türkülerle Atatürk' Konseri Düzenlendi - Son Dakika

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