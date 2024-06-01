Gümüşhane\'de İsrail saldırılarını protesto yürüyüşü düzenlendi

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kelkit Gazze Dayanışma Platformunca ilçe merkezinde organize edilen yürüyüşe katılan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'i kınayan yazıların yer aldığı dövizler taşıdı.

Kefene sarılmış oyuncak bebek taşıyan kadın ve çocukların da yer aldığı grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Tuncay Künt, 235 gündür Filistin'in Gazze Şeridi ve Refah kentinde dünyanın gözü önünde soykırım uygulandığını söyledi.

Künt, Müslümanlara yapılan zulümlere dikkati çekmek ve mazlumların yanında olduklarını gösterebilmek için toplandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Katil İsrail, bu alçakça katliamlarına rağmen hiçbir amacına ulaşamamıştır. İddia edildiği gibi ne Hamas'ı ortadan kaldırabilmiş ne de Gazze halkını o topraklardan çıkarabilmiştir. Aksine, Aksa Tufanı ile bir asırdır oluşturduğu yenilmezlik balonu sönmüştür. Tüm bu mağlubiyetlerin acısını çıkarabilmek için de tüm hıncını aciz durumdaki çoluk çocuk, kadın, yaşlı ve hastalardan almak istemektedir."

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu grup, dua edilmesinin ardından alandan ayrıldı.